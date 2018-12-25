Обвал нефти будет долгим

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Рынки находятся под давлением из-за увеличения рисков замедления мировой экономики

В канун католического Рождества рынок нефти рухнул. Фондовые рынки США обвалились, утянув за собой нефтяной сектор. Чуть позже в «красную зону» последовали и азиатские индексы. С чем связан предновогодний обвал — выяснял News.ru.

Нефть марки Brent пробила очередное дно, обвалившись 24 декабря до $50,73 за баррель, стоимость техасской нефти WTI падала до $42,7. Между тем 26 декабря, когда торги откроются после праздников, диапазон цен барреля Brent может быть уже на уровне $51–53 за баррель в рамках коррекции.

Тем не менее, в Кремле спокойны и считают, что поводов для экстренных совещаний с Владимиром Путиным нет. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, правительство контролирует ситуацию с ценами на чёрное золото.

«Эффект от договоренностей (ОПЕК+) зачастую имеет отложенный характер, поэтому здесь надо давать оценку в перспективе», — отметил Песков.

Как пояснил News.ru аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, финансовые рынки длительное время находились под давлением из-за нарастающих рисков замедления мировой экономики вследствие ухудшения дел в Китае и США. Тем не менее в конце прошлой недели падение котировок усилилось по нескольким причинам.

«Первая, чисто техническая, — ежемесячное истечение сроков производных контрактов на индексы и акции, и вторая — назревающий политический кризис в Вашингтоне: Дональд Трамп ищет способы уволить главу ФРС на фоне растущих разногласий по монетарной политике. Сенат временно прекратил работу, министр обороны ушёл в отставку», — сказал Мащенко.

Всё это заставляет инвесторов ждать появления очередных плохих новостей в ближайшее время, которые могут достаточно сильно повлиять на рынки из-за традиционно низких объемов торгов во время рождественских праздников. Кроме того, напоминает эксперт, уже с января большинство в палате представителей будет принадлежать демократам, а значит, команде Трампа будет намного сложнее выполнять свои предвыборные обещания вроде снижения регулирования и налоговой реформы, которые сыграли главную роль в росте цен на акции.

Подобная неопределенность заставляет инвесторов обходить стороной рисковые активы и перекладывать капитал в инструменты «убежища», подчёркивает Мащенко.

Таким образом, валюты развивающихся стран и рубль в том числе продолжат дешеветь на фоне бегства игроков из-за угрозы разрастающегося кризиса. gazprom-neft.ru

«Нефтяной рынок также переживает не самые лучшие времена: нестабильность в глобальной экономике может привести к ощутимому падению спроса на сырье, что может лишить эффективности и без того слабые меры ОПЕК по балансировке рынка. В отсутствие позитива нефтяные цены уже в начале 2019 года имеют все шансы опуститься ниже отметки в $50 за баррель», — прогнозирует эксперт.

Долгосрочный дисбаланс

По мнению валютного стратега TeleTrade Александра Егорова, участники рынка опасаются долгого сохранения дисбаланса спроса и предложения.

«Несмотря на то, что со стороны ОПЕК и союзников картеля поступают потенциально позитивные сигналы о том, что соглашение о сокращении добычи может быть продлено до конца 2019 года и стороны готовы к более глубокому сокращению, текущие показатели запасов и буровой активности способствуют снижению цен», — заявил Егоров.

Он считает, что некоторое восстановление цен возможно после окончания рождественских каникул в католических странах. Но это будет только коррекция при сохранении потенциала снижения цены смеси Brent до $50 за барель.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский констатировал, что с начала недели цены на нефть упали более чем на 6% до минимума более чем за год. Распродажи по-прежнему были вызваны беспокойством инвесторов замедлением роста мировой экономики.

«Инвесторы переключились на защитные активы, а сырьё и фондовые рынки оказались под давлением», — отметил Капустянский.

Тем не менее, согласно его оценке, основание для начала коррекции у нефти есть. Впереди сделка ОПЕК+, которая начнёт реализовываться с начала года. Также в поддержку нефти говорят вербальные интервенции со стороны чиновников ОПЕК. Не исключено, что для поддержки цен ОПЕК+ в конечном итоге перейдёт от слов к новым стимулам.

«Технически коррекция по Brent назрела давно, но сейчас говорить об ограниченном росте преждевременно. Вероятно, до конца года максимум, на что можно рассчитывать, — на локальную стабилизацию», — сказал собеседник.

Резкого возврата не будет

В свою очередь эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов заявил, что превалирование предложения на рынке на фоне снижения спроса создало предпосылки для обвала цен на нефть.

«Отсутствие покупателей ввиду общей неопределённости нефтяного рынка заставило многих крупных инвесторов занять короткие позиции по фьючерсам. Массовое бегство инвесторов от рисков будет продолжать оказывать давление на нефтяной рынок», — сказал Гасанов.

Он считает, что выход инвесторов в кэш перед праздниками и отсутствие торгов на мировых площадках США, Азии и Европы послужили основным катализатором сегодняшнего обвала цен на фьючерсном рынке. Но долго это продолжаться не может, и ослабевший рынок нефти требует срочного и серьезного вмешательства. gazprom-neft.ru

США, активно наращивая добычу, спровоцировали глобальное снижение цен на нефть, но это победа лишь в моменте, уверен Гасанов, а стратегическая битва между странами ОПЕК+ и Штатами на нефтяном рынке ещё не окончена. Вашингтон никак не может понять, что Саудовская Аравия и Россия вполне могут контролировать рынок нефти, невзирая на действия из-за океана. Проведённая встреча стран — участниц ОПЕК+ в Вене в общей сложности была позитивной. Страны-экспортеры договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с начала 2019 года. В этой связи крупные участники нефтяного рынка взяли паузу на рынке нефти, а спекулятивные позиции в отсутствие крупных покупателей стали давить на рынок совместно с ростом добычи в США.

«До конца текущего года резкого возврата цен на нефть ожидать не стоит», — считает эксперт. Но с начала года страны ОПЕК+ вполне могут пересмотреть вопрос относительно объёмов сокращения сырья, чтобы быстро стабилизировать нефтяной рынок.