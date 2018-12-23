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Оборот подарочных карт могут начать регулировать

Rolf W. Hapke / CHROMORANGE / Global look press

экономика [ версия для печати ]

Оборот подарочных карт законодательно отрегулировать предложили в Национальной платёжной ассоциации. Там считают, что россияне могут использовать их, чтобы отмывать деньги.

Подарочные сертификаты стали полноценным средством платежа, считают в объединении. Однако количество потраченных таким образом денег нельзя вычислить из-за отсутствия законов в этой сфере.

В качестве решения сложившейся ситуации магазинам предлагают выпускать карты вместе с банками. Другой вариант — сертификат будет закрепляться лично за покупателем и никто другой не сможет им воспользоваться.

Эта инициатива уже направлена в Федеральную антимонопольную службу и Федеральную службу по финансовому мониторингу, передают «Известия».

В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что если будет запрещена передача карт карт третьим лицам, то смысл в сертификатах теряется, ведь они предназначены для дарения.

Ранее News.ru сообщал, что «Лаборатория Касперского» рассказала об очередной схеме кибермошенников, в рамках которой пользователям обещали бесплатную генерацию кодов подарочных карт. Акция щедрости оказалась очередным фишингом.


#ПОДАРОК #карты
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