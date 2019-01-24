Объёмы кредитования населения выросли за год в полтора раза

https://news.ru/storage/news/20a919d42a6f7b698afc1845b8dfed95/eacc7f32-1b80-4f98-b16c-b80880b2f404_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

По итогам 2018 года российские банки выдали гражданам 37,41 млн новых кредитов. Их общий объём превысил 8,61 трлн рублей.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), количество выданных кредитов выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом. В то же время объёмы кредитования увеличились на 46%, сообщила пресс-служба организации.

Наиболее высокие темпы роста объёмов кредитования отмечались в сегменте кредитных карт. Их количество за год увеличилось на 40%, а объёмы одобренных лимитов возросли на 63%. За 2018 год банки выдали более 12,66 млн новых карт, их совокупный лимит составил 908,05 млрд рублей. Также на 37% в годовом выражении увеличился и средний лимит по карте, показатель составил 63 тыс. рублей.

По данным ОКБ, в количественном отношении кредитов стало больше на 19%, а объём кредитования увеличился на 50%. Было выдано 15,65 млн кредитов наличными на 4,06 трлн руб. Средний размер таких кредитов прибавил 26% и достиг 260 тыс. рублей.

В сфере ипотечного кредитования отмечался рост числа кредитов на 35%, денежные объёмы кредитования выросли на 48%. Средний размер ипотечного кредита составил 2,05 млн рублей, увеличившись за год на 10%. Всего было выдано 1,34 млн ипотечных кредитов общим объёмом свыше 2,74 трлн рублей.

Сегмент автокредитования вырос на 12% в количественном отношении, а объёмы выданных средств возросли на 23%. По итогам года выдано 606,8 тыс. кредитов на 484,05 млрд рублей. Средний размер нового автокредита увеличился на 9%, до 798 тыс. рублей.

Как ранее писал News.ru, объём «свободных денег» у россиян в 2018 году стал самым большим с момента начала наблюдений. В декабре прошлого года он увеличился более чем в полтора раза по сравнению с ноябрём.