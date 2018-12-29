Объём запрещённой продукции с Украины оценён в $510 млн

https://news.ru/storage/news/4cb41a0fcefce46adb0d7ea0cced303d/7f2276ff-c68e-47cb-beb6-1be54f154da3_850.jpg Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Минэкономразвития РФ оценило объём украинской продукции, попавшей под введённые РФ дополнительные санкции. В 2018 году эта сумма составит порядка $510 млн.

«Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещённых в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 млн долларов», — сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Общий импорт украинских товаров в Россию в 2017 году составил 4,912 млрд долларов. Из этого числа объём дополнительно запрещённых товаров оценивается в 468,9 млн долларов.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда украинских товаров. В список вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло, соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба. В пресс-службе кабмина пояснили, что постановление запрещает ввозить на территорию РФ товары, страной происхождения которых является Украина.