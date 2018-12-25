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Объём инвестиций РФПИ превысил 1,4 трлн рублей

Кирилл Дмитриев Kremlin Pool/Global Look Press

Кирилл Дмитриев

экономика [ версия для печати ]

Российский фонд прямых инвестиций с начала своей деятельности проинвестировал в более чем 70 проектов. Сумма вложений превысила 1,4 трлн рублей.

«Мы проинвестировали в более чем 20 различных компаний сумму свыше 300 млрд рублей, из которых около 30 млрд рублей — это инвестиции РФПИ, остальное пришло от наших партнеров», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», подводя итоги года.

Ранее News.ru писал о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценивал доходы бюджета РФ с момента заключения соглашения ОПЕК+ в сумму более 6 трлн рублей.


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