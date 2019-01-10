Новым владельцем «Фонтанки.ру» стал Виктор Шкулёв

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Виктор Шкулёв

Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» — издателя петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» — стал известный российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулёв.

«„Фонтанка“ — прибыльная компания, при этом живёт по рыночной модели, и меня это очень привлекает», — заявил Шкулёв в интервью «Фонтанке».

Приобретение ведущего интернет-СМИ региона в год выборов губернатора Санкт-Петербурга он назвал «почти случайным совпадением».

«Эта сделка открывает новые перспективы и возможности для „Фонтанки“», — считает председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов.

По словам Константинова, серьёзных изменений в редакционной политике издания с 18-летней историей не предполагается.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации. Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда ещё не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.