Новым владельцем «Фонтанки.ру» стал Виктор Шкулёв

Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» — издателя петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» — стал известный российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулёв.
«„Фонтанка“ — прибыльная компания, при этом живёт по рыночной модели, и меня это очень привлекает», — заявил Шкулёв в интервью «Фонтанке».
Приобретение ведущего интернет-СМИ региона в год выборов губернатора Санкт-Петербурга он назвал «почти случайным совпадением».
«Эта сделка открывает новые перспективы и возможности для „Фонтанки“», — считает председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов.
По словам Константинова, серьёзных изменений в редакционной политике издания с 18-летней историей не предполагается.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации. Несмотря на достойные экономические показатели в стране, «нечестные СМИ никогда ещё не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству», добавил Дональд Трамп. Он также призвал вернуть честность в журналистику.