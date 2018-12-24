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«Новый поток» недопоставил нефтепродуктов на рынок РФ

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

АО «Новый поток» не исполняет соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок на внутренний рынок.  

Компанию хотят обязать увеличить поставки топлива на 3% от уровня 2017 года, а также компенсировать недопоставленные на рынок объемы продукции, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания, прошедшего у вице-премьера Дмитрия Козака.

News.ru писал о том, что Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров управляющей компании группы АО «Новый поток». Ранее он занимал должность президента группы компаний.


#нефть #новыйпоток
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