«Новый поток» недопоставил нефтепродуктов на рынок РФ

https://news.ru/storage/news/b49156109012b1bb00a9bbd0c2cb09d1/a5a56f8f-4101-40c3-9899-295fff6c892e_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

АО «Новый поток» не исполняет соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок на внутренний рынок.

Компанию хотят обязать увеличить поставки топлива на 3% от уровня 2017 года, а также компенсировать недопоставленные на рынок объемы продукции, сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания, прошедшего у вице-премьера Дмитрия Козака.

News.ru писал о том, что Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров управляющей компании группы АО «Новый поток». Ранее он занимал должность президента группы компаний.