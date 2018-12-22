Где купить ёлку на Новый год

https://news.ru/storage/news/655c9f833d2cf5703037908f58916280/ac85ec4f-5a15-412e-86dd-24cc8365c531_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский ёлочный бизнес сталкивается с острой нехваткой плантаций

Ёлка остаётся главным атрибутом Нового года: наряжают её в праздник 82% россиян. Почти половина отдаёт предпочтение искусственной ёлке (48%), живое дерево выбирает 27%, а оставшиеся 25% принимают решение от случая к случаю. Это выяснила компания MARC, по заказу Национальной системы платёжных карт (НСПК) опросившая 1200 человек старше 18-ти лет.

Если говорить только о живой ёлке, то у большинства респондентов (59%) она стоит с Нового года практически месяц. Примерно до марта праздничные деревья украшают жильё 11% россиян, а 4% выбрасывают их летом.

От 800 рублей за метр

В этом году розничная торговля ёлками началась по всей стране в середине декабря. Своего пика она по традиции достигает за три-четыре дня до Нового года. В Москве в эту пору официальные ёлочные базары (всего около 200 точек по городу) работают круглосуточно, до позднего вечера 31 декабря. Отечественную живую ёлку вам предложат по цене от 800 рублей за метр, импортную — от 3 тыс. Деревья везут из Дании (6,5 тыс. рублей за полутораметровую ель), Польши, Швеции, Финляндии и даже из далёкой Канады. В России основные поставщики — Новосибирская и Псковская области, а также Республика Мордовия и Марий Эл.

Российский ёлочный бизнес имеет свою специфику. Одна из главных его особенностей — недостаточная законодательная урегулированность и достаточно высокий риск оказаться в проигрыше. Предприниматели, зарабатывающие на ёлках, нередко жалуются на нулевые доходы и даже потери.

На Ленинградской ликвидировали незаконный елочный базар. По словам продавцов, они успели продать всего шесть деревьев, после чего представители администрации Самарского района заставили торговлю прекратитьhttps://t.co/Wdji4iHQLw pic.twitter.com/ADNHR7Lv9F — Самарская газета (@SamGazeta) 19 декабря 2018 г.

«Цикл выращивания новогодней ёлки — от пяти до восьми лет. Но законодательство часто меняется, и никто не хочет вкладываться в такое долгоиграющее предприятие», — рассказывает News.ru руководитель лесного отдела «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко.

Плантаций не хватает

По его словам, проблема ещё и в том, что в Московской области и соседних регионах нет ни одной ёлочной плантации. Раньше они существовали в рамках специальных лесхозов, но после принятия лесного кодекса 1996 года большая часть лесхозов прекратила существование. Сегодня, рассказывает Ярошенко, ёлки на столичные базары прибывают в основном из Польши и Белоруссии, а также из удалённых от Москвы регионов РФ. Везти их далеко и долго, этим отчасти объясняется дороговизна. Кроме того, мало конкуренции — ещё лет 15-20 назад в Подмосковье насчитывалось несколько гектаров плантаций. И деревья были дешевле.

«Гринпис выступает за покупку настоящих ёлок, а не искусственных. Если ёлку выращивать на специальной плантации, то даже с учётом того, что искусственная служит долго, лет 15-20, при её производстве наносится вред окружающей среде. Плюс, покупая живую ель, вы делаете некий социальный вклад в развитие лесного хозяйства», — говорит Ярошенко.

Как кабачки или огурцы

Проблема браконьерских новогодних ёлок сильно преувеличена, ущерб стране от такого промысла небольшой, утверждает собеседник News.ru. На новогодних базарах обычно диких ёлок не встретишь, поскольку их очень трудно набрать на целый базар. Кроме того, эти деревья имеют не самый красивый внешний вид. Ёлки для базара, где продавцы выдают квитанцию и могут показать документы на заготовку и провоз, выращивают на специальных плантациях, как кабачки или огурцы: созрели, сорвали, посадили снова. А в стихийных, нелегальных местах продаж могут попасться экземпляры, срубленные, например, возле линий электропередач, где их растёт сразу много. Окружающая среда в таких случаях не страдает.

На проблему категорической нехватки ёлочных плантаций в России указал в 2016 году глава Рослесхоза Иван Валентик. Их общую площадь он оценил в 5,5 тысяч га, что, по словам чиновника, явно не соответствует масштабам страны.

Между тем, существует ещё один вид торговли новогодними деревьями — через интернет. Предпринимателю не нужно стоять на холодной улице и подзывать покупателей, главная его задача — вовремя отслеживать заказы. Ёлки, продающиеся в сети, значительно дороже своих аналогов с ёлочных базаров: почти все они прибывают из европейских государств, где на специальных фермах им придают идеальную форму.