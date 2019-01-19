Новых авиакомпаний в РФ не будет, а билеты не подорожают

https://news.ru/storage/news/33be34267ad9cc0dcecff0084058923b/ac729a48-f629-4af7-9351-6944f212b918_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Минтранс России надеется удержать стоимость авиабилетов в этом году на текущем уровне. Вместе с тем, как признал министр транспорта Евгений Дитрих, «это будет очень непросто» с учётом того, что цена горючего остаётся как минимум на прежнем уровне, а компенсацию на повышение стоимости топлива авиакомпании пока не получили.

«По ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать [ситуацию] под контролем», — цитирует его слова ТАСС.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за 9 месяцев 2018 года потребление топлива авиаперевозчиками увеличилось на 9% (до 7 млн тонн), а затраты на него — на 43% (до 288 млрд). В связи с этим ранее стало известно о вероятном повышении стоимости авиабилетов на 10–12% в летний период.

Минтранс с середины прошлого года прорабатывает меры поддержки компаний, но пока решения ни по одному предложению нет.

Также отсутствуют планы по созданию в 2019 году новых перевозчиков. На отечественном рынке попросту отсутствуют предпосылки к этому.

«Создания новых авиакомпаний [в этом году] мы не ожидаем», — признал глава министерства.

Консультации по созданию новой региональной авиакомпании на базе государственно-частного партнёрства в конце 2018 года анонсировал глава ВТБ Андрей Костин. К процессу предполагалось привлечь Сбербанк. Тогда было заявлено, что обе кредитные организации, уже имеющие опыт в лизинге авиатехники, могли бы поспособствовать инициативе.

Вместе с тем он отмечал, что перед этим нужно сделать чёткий финансовый расчёт. Позже появилась информация, что новая авиакомпания может появиться на базе UTair. В дальнейшем её опровергли, и после этого о каких-либо подвижках в этом направлении ничего неизвестно.