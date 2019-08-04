https://static.news.ru/photo/7d91b060-b724-11e9-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Региональные законы и поправки в существующем законодательстве начали действовать в нескольких российских областях.

В частности, в Хабаровском крае введена административная ответственность за торговлю рыбой в неположенных местах. Ответственность понесут как продавцы, так и организаторы незаконной торговли, причём в случае повторных нарушений сумма штрафа может дойти до ста тысяч рублей, пишет « Российская газета ».

Поправки в пензенском региональном законодательстве дают жильцам возможность ускорить проведение капитального ремонта своего дома через суд.

Оплата копий документов при оформлении недвижимости больше не взимается с льготников Волгоградской области. Закон дал возможность сохранить деньги примерно 446 тысячам человек.

В Орле создадут региональный «Фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства», деятельность которого будет направлена на урегулирование обязательств обанкротившихся застройщиков.

Сельских старост выберут в Карелии, они станут проводниками между властью и населением, но не получат статуса госслужащего и их труд оплачивать не планируется.

В Волгограде пособие в размере 8186 рублей ежемесячно смогут получать после рождения третьего ребёнка те семьи, в которых воспитываются дети одного или обоих супругов от предыдущих браков.

Многодетным из Орла дадут 50-процентную скидку на оплату транспортного налога при покупке большого и мощного автомобиля для всей семьи (до 250 лошадиных сил).

Брянские многодетные семьи смогут бесплатно получить земельный участок в том же муниципалитете, где прописаны, при условии, что они живут в регионе не менее трёх лет.

Как писал News.ru ранее, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома.