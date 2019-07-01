https://static.news.ru/photo/52674796-9bd2-11e9-a5bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые правила микрокредитования вступили в силу в России. Они были разработаны Центробанком.

В частности, размер процентной ставки ограничен 1% в день, что должно отразиться на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). По мнению экспертов, такой вид микрокредитования, как займы до зарплаты, может стать нерентабельным.

Работа МФО также будет регулироваться при помощи показателя долговой нагрузки, который призван предотвратить рост закредитованности населения. В частности, максимальный размер выплат, который кредитор может получить с заёмщика, ограничен двукратным размером суммы займа.