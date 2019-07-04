https://static.news.ru/photo/e6f33656-9dfb-11e9-a7c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

РЖД потеряет около 2 млрд рублей от перевозки скоропортящихся грузов на более дешёвом подвижном составе, считают эксперты.

Сотрудники Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) проанализировали последствия досрочного перехода на новые правила перевозки, официально вступающие в силу с 8 декабря. Согласно нововведению, некоторые продукты, такие как морепродукты, молоко, консервы, овощи и фрукты, которые сейчас возятся в рефрижераторных ёмкостях, станет можно перевозить в универсальных контейнерах и крытых вагонах, если так решит производитель.

По оценкам экспертов, прибыль РЖД от перевозок упадёт, так как все грузы третьего (самого выгодного для РЖД с точки зрения тарификации) класса будут перевозиться в контейнерах. Кроме того, в ИИЖД считают, что имеется риск полного вывода из пользования изотермического подвижного состава, пишет « Коммерсант ».

Представители монополиста же предполагают, что добросовестные производители заинтересованы в доставке товара пользователю свежим, а остальные найдут лазейки для удешевления транспортировки как в новых, так и в старых правилах.

Как писал News.ru ранее, планируемая советником гендиректора РЖД на общественных началах Алексеем Тайчером сделка объединит активы компаний «Трансфин-М» и «ВЭБ-Лизинг». Источники сообщают, что объединение является частью схемы по созданию оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой.