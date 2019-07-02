Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. В список включено около 90 наименований товаров.
Под пошлины подпадают: продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, продукты из свинины, сыры, макаронные изделия и крепкие спиртные напитки. Данный список является дополнением к опубликованному в апреле 2019 года перечню пошлин на товары из ЕС на $21 млрд, говорится в
В документе отмечается, что новое предложение является ответной мерой на субсидирование Евросоюзом производства крупных самолётов гражданской авиации.
Изменения в первоначальный список могут быть внесены в течение ближайших месяцев, после консультаций с представителями бизнеса и общественности.
Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Решение принял Совет ЕС по ходатайству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Евросоюза 20–21 июня 2019 года, которые предоставили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений. Таким образом, экономические санкции против России продлены до 31 января 2020 года.