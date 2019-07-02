https://static.news.ru/photo/e8addb1a-9c78-11e9-b246-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. В список включено около 90 наименований товаров.

Под пошлины подпадают: продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, продукты из свинины, сыры, макаронные изделия и крепкие спиртные напитки. Данный список является дополнением к опубликованному в апреле 2019 года перечню пошлин на товары из ЕС на $21 млрд, говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что новое предложение является ответной мерой на субсидирование Евросоюзом производства крупных самолётов гражданской авиации.

Изменения в первоначальный список могут быть внесены в течение ближайших месяцев, после консультаций с представителями бизнеса и общественности.

Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Решение принял Совет ЕС по ходатайству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Евросоюза 20–21 июня 2019 года, которые предоставили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений. Таким образом, экономические санкции против России продлены до 31 января 2020 года.