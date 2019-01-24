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Новая авиакомпания рассчитывает на поддержку государства

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк ВТБ, Сбербанк и правительство в ближайшее время обсудят детальный план по созданию региональной авиакомпании. Глава ВТБ отметил, что новому авиаперевозчику будет необходима поддержка государства.

«Нам нужно с Грефом понять дальнейший план действий. Нужно создать рабочую группу и уже вместе договариваться с вице-премьером и министром транспорта, что мы начнём заниматься этим совместно», — сообщил ТАСС глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее News.ru писал, что новая авиакомпания может появиться на базе авиаперевозчика UTair. Проект авиакомпании для развития региональных авиационных перевозок совместно разрабатывают Сбербанк и ВТБ. Кредитные организации ведут работу по поручению президента и правительства. Возможные варианты — либо создать новую авиакомпанию, либо забрать для этих целей UTair путём конвертации задолженности перед Сбербанком в акции авиаперевозчика. Однако привлечь авиакомпанию к проекту можно и просто заключив с ней соглашение об авиаперевозках.


#сбербанк #втб #авиакомпания
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