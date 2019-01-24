Новая авиакомпания рассчитывает на поддержку государства

https://news.ru/storage/news/9902ca329c985bd5f4a905d07c16c753/b0b468b1-9b8f-4370-9072-eecd54235aae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Банк ВТБ, Сбербанк и правительство в ближайшее время обсудят детальный план по созданию региональной авиакомпании. Глава ВТБ отметил, что новому авиаперевозчику будет необходима поддержка государства.

«Нам нужно с Грефом понять дальнейший план действий. Нужно создать рабочую группу и уже вместе договариваться с вице-премьером и министром транспорта, что мы начнём заниматься этим совместно», — сообщил ТАСС глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее News.ru писал, что новая авиакомпания может появиться на базе авиаперевозчика UTair. Проект авиакомпании для развития региональных авиационных перевозок совместно разрабатывают Сбербанк и ВТБ. Кредитные организации ведут работу по поручению президента и правительства. Возможные варианты — либо создать новую авиакомпанию, либо забрать для этих целей UTair путём конвертации задолженности перед Сбербанком в акции авиаперевозчика. Однако привлечь авиакомпанию к проекту можно и просто заключив с ней соглашение об авиаперевозках.