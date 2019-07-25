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Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что запрашиваемые «Роснефтью» льготы по Арктике трудно оценить. Виной всему отсутствие конкуренции в этой сфере.

Когда мы говорим о сумме 2,6 трлн или 5 трлн очень трудно понять, сколько действительно надо, какой должна быть поддержка. Если бы на освоение этой группы месторождений могли выйти две...