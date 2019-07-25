Газовая компания «Новатэк» допускает участие новых партнёров в «Арктик СПГ — 2». 40% проекта уже проданы Total, CNPC, CNOOC и консорциуму Mitsui и JOGMEG.
Мы всё ещё рассматриваем других потенциальных партнёров в этом проекте, который изменит правила игры. Если другой партнёр решит присоединиться после принятия инвестрешения, то мы рассмотрим такую возможность, но по более дорогой оценке проекта, — заявил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции, его слова приводит РИА Новости.
Ранее News.ru рассказывал о подписании обязывающего соглашения между «Новатэк» и Китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) об условиях вхождения в «Арктик СПГ — 2». Церемония состоялось в рамках прошедшего в Пекине международного форума «Один пояс, один путь».