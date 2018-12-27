«Новатэк» собирается выйти на рынок Японии

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ПАО «Новатэк» и Saibu Gas подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились рассмотреть вопрос о выходе российской компании на энергетический рынок Японии.

«Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности потенциального сотрудничества по выходу компании "Новатэк" на новый рынок», — говорится в официальном сообщении «Новатэка».

Российская газовая компания рассчитывает оптимизировать поставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счёт использования мощностей СПГ-терминала Хибики Японии. Данный терминал будет способствовать диверсификации базы потребителей и увеличению гибкости поставок на премиальные рынки СПГ.

Ранее News.ru писал, что директор «Ямал-СПГ» перешёл на работу в «Новатэк». Бывший глава завода назначен на должность заместителя председателя правления — директора по СПГ. Он станет двенадцатым членом правления. Соответствующее решение принял совет директоров компании.