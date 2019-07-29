https://static.news.ru/photo/1523e5b6-b1cf-11e9-b981-fa163e074e61_1024.jpg Фото: novatek.ru

Глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева решить вопрос высоких процентных ставок при строительстве 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда» для проекта «Арктик СПГ 2». Он предложил разместить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ.

Михельсон указал, что стоимость строительства судов в 2020–2025 годах составит почти $5 млрд. Эти деньги ВЭБ.РФ должен предоставить в рамках лизинговой схемы. Доходы от размещения на счетах госкорпорации средств ФНБ позволят предложить более низкие процентные ставки для газовозов.

В качестве альтернативы «Новатэк» предложил субсидировать строительство из госбюджета.

Медведев, в свою очередь, поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову и главе ВЭБа Игорю Шувалову проработать предложения Михельсона. Окончательного решения пока нет, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что «Новатэк» готов оказать помощь «Газпрому» с поставками в ЕС в случае остановки транзита газа через Украину. По словам Михельсона, обязательства по поставкам газа в Европу могут быть поддержаны за счёт продажи сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ».