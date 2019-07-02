https://static.news.ru/photo/ef1db990-9cad-11e9-82f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: novatek.ru

«Новатэк» готов оказать помощь «Газпрому» с поставками в ЕС в случае остановки транзита газа через Украину. Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

По словам главы компании, обязательства по поставкам газа в Европу могут быть поддержаны за счёт продажи сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ».

Если от «Газпрома» будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны «Газпромом» по европейским рынкам, — считает Михельсон.

По его данным, незаконтрактованный объём СПГ с завода составляет от 8 до 9% его производственной мощности.

Также в первом квартале 2020 года, а возможно и в январе будет введена в эксплуатацию четвёртая линия «Ямал СПГ» мощностью в 900 тысяч тонн в год, отметил Михельсон.

Как ранее писал News.ru, Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявял первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.