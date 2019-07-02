https://static.news.ru/photo/5663ad50-9cd9-11e9-a03a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соблюдение Россией условий сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе «Дружба». Об этом заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

Я бы не связывал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» с теми договорённостями, которые были достигнуты в рамках сделки ОПЕК+, — отметил он.

По словам Новака, ситуация с «Дружбой» была форс-мажором и связана с криминальными действиями отдельных юридических и физических лиц. Министр также напомнил о возобновлении поставок потребителям качественной российской нефти по трубопроводу.

Новак сообщил о том, что Москва намерена и дальше полностью выполнять обязательства по сделке ОПЕК+, в рамках этих намерений уже выработано консолидированное решение нефтегазовых компаний и органов федеральной власти.

Россия в июне перевыполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, писал News.ru.