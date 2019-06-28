https://static.news.ru/photo/84f0435a-9a6c-11e9-a3ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба».

По словам министра, в истории с поставками из России её экономическим партнёрам в Европе загрязнённой нефти поставлена окончательная точка, информирует ТАСС.

Кризис у нас уже преодолён, в принципе, мы поставляем давно уже качественную нефть, — сказал он.

Ранее стало известно, что министр энергетики РФ Александр Новак отправится на следующей неделе в Вену для обсуждения возможного продления сделки по добыче нефти с ОПЕК, писал News.ru.