Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба».
По словам министра, в истории с поставками из России её экономическим партнёрам в Европе загрязнённой нефти поставлена окончательная точка, информирует ТАСС.
Кризис у нас уже преодолён, в принципе, мы поставляем давно уже качественную нефть, — сказал он.
Ранее стало известно, что министр энергетики РФ Александр Новак отправится на следующей неделе в Вену для обсуждения возможного продления сделки по добыче нефти с ОПЕК, писал News.ru.