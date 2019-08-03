https://static.news.ru/photo/6a1d7b6c-b5f4-11e9-9fae-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

РФ в июле снизила добычу нефти относительно октября прошлого года на 290 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+, — отметил он.

По его словам, в августе российские власти продолжат держать добычу топлива на уровне, который был оговорён с организацией, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, в июле РФ уменьшила добычу нефти на 0,1% в месячном выражении и на 0,6% в годовом — до 11,148 млн баррелей в сутки. В результате страна выполнила обязательства перед ОПЕК+ на 119,7%.