https://static.news.ru/photo/29c7ecb0-ad38-11e9-af07-fa163e074e61_1024.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство энергетики РФ рассчитывает, что в 2020 году на мировом рынке сохранится высокий спрос на нефть. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Рынок будет, мне кажется, обеспечен ресурсами. Спрос во многом будет зависеть от экономических взаимоотношений между крупными державами, и здесь мы видим позитивные сдвиги. Поэтому мы надеемся, что спрос будет такой же большой, как и в предыдущие годы, — цитирует Новака ТАСС .

Однако, по словам министра, прогнозы делать рано, поскольку спрос на нефть формирует множество факторов. Так он ответил на вопрос, необходим ли пересмотр квот по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне прогноза Международного энергетического агентства о переизбытке на рынке нефти в 2020 году.

Я бы сейчас не делал таких точных прогнозов, потому что на рынке ситуация постоянно меняется. Очевидно, что сейчас мы имеем достаточно сбалансированный рынок — вы видите, что волатильность невысокая. Но, опять же, много непредсказуемых ситуаций, которые могут эту ситуацию изменить, — сказал глава Минэнерго.

Ранее News.ru писал, что по состоянию на утро понедельника, 22 июля, мировые цены на нефть показали уверенный рост на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе. 19 июля Иран задержал в Ормузском проливе два танкера. Один из них шёл под флагом Либерии, второй — Великобритании.