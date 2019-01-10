Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа

https://news.ru/storage/news/2d3e0b7311502e512c9b85ac0009c919/d15947c9-30d2-46eb-9f37-d8432bec8ff7_850.jpg PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что добыча газа в России в 2018 году выросла до рекордных 725 миллиардов кубометров.

«В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче — 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году», — сказал министр.

Александр Новак также рассказал, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 млн тонн, или на 1,6% к 2017 году — до 556 млн тонн.

«Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных», — добавил министр.

Ранее News.ru писал, что добыча нефти с газовым конденсатом в России составила в декабре 2018 года 48,44 млн тонн, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 4,5%. Об этом сообщает ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК). Объём экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2018 году повысился на 0,3% по сравнению с 2017 годом, достигнув 239,64 млн тонн.