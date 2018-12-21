Новак: РФ сократит нефтедобычу на 228 тыс. баррелей

https://news.ru/storage/news/930c9d4762238b0ff7784ea36dad9aec/7f1173f7-25fb-44e5-bb67-8488177d582c_850.jpg PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

В рамках договорённостей ОПЕК+ Россия снизит производство нефти на 228 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«228, это точная цифра», — сказал министр.

Комментируя прошедшую на неделе встречу с представителями российских нефтяных компаний, Новак сообщил, что они подтвердили готовность снизить производство нефти. Сокращение будет пропорционально объёмам производства каждой из компаний, уточнил он.

По итогам заседания ОПЕК+, состоявшегося 7 декабря в Вене, было принято решение, что страны ОПЕК снизят производство на 800 тыс. баррелей в сутки, а не входящие в организацию страны сократят добычу на 400 тыс. баррелей, писал News.ru.