https://static.news.ru/photo/aa607d24-8f6a-11e9-b359-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о возможном сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

По словам министра, это вполне приемлемо для Москвы, так как не несёт рисков для проекта «Северный поток — 2».

Если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинский транзитный коридор, то мы не видим таких рисков, — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее News.ru писал, что по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей «голубого топлива».