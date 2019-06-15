Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о возможном сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
По словам министра, это вполне приемлемо для Москвы, так как не несёт рисков для проекта «Северный поток — 2».
Если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинский транзитный коридор, то мы не видим таких рисков, — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».
Ранее News.ru писал, что по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей «голубого топлива».