Новак пообещал скорую стабилизацию нефтяного рынка

https://news.ru/storage/news/af7bdac848e77b1a8ed4bf3a9fc90046/79c846ae-0348-44c9-aa94-de5713dd24d2_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что несмотря на снижение цен на нефть, в течение первого полугодия 2019 года ситуация стабилизируется. Это случится благодаря сделке ОПЕК+ и обычному росту спроса летом.

По его словам, замедление экономической активности в мире влияет на стоимость нефти. Он заметил, что в конце года рынок стал очень волатильным. Цена с 85 долларов упала до 52 долларов.

«Летом будет традиционный рост спроса, и поэтому рынок, на мой взгляд, будет более сбалансированный», — заявил Новак.

Ранее News.ru писал о том, что по словам Новака, в 2018 году Россия добыла рекордные 733 млрд кубометров газа. Помимо рекордных объёмов добычи, в уходящем году удалось увеличить экспорт голубого топлива на 20 млрд кубометров, что составляет почти десятую часть от уровня экспорта прошлого года.