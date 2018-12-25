USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin4,075.15 $
МОСКВА-8°C03:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Новак назвал главное условие для падения цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак Ministry of Energy Russia/Twitter.com/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак

экономика [ версия для печати ]

Министр энергетики России Александр Новак назвал условие, благодаря которому могут обрушиться цены на нефть.

По его словам, чёрное золото подешевеет, если «отпустить добычу», предоставив странам полностью использовать свой потенциал.

«Важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом, для компаний», —
сказал министр в интервью газете «Коммерсант».

Ранее News.ru писал о том, что цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость нефти эталонных марок упала более чем на 5%. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent упала до $51,12 за баррель. Стоимость снизилась на 5,51%. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI опустилась до $42,97 за баррель. WTI подешевела на 5,75%.


#нефть #новак
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
экономика 21:58, 24 декабря 2018
Цена на нефть Brent упала на более чем 5% за день
экономика 17:30, 24 декабря 2018
Нефть WTI торгуется ниже $45 за баррель
экономика 16:26, 20 декабря 2018
Путин объяснил подорожание бензина ростом цен на нефть
Лента новостей
общество 02:48
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
спорт 02:35
Медведевой предложили сменить гражданство
происшествия 02:11
Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину
в мире 02:03
После сделки со следствием Бутину оставили в изоляторе
общество 01:32
Росавтодор повысит лимит скорости на федеральных трассах
экономика 01:07
Банки будут оценивать россиян по платежам за услуги ЖКХ
происшествия 00:58
Вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти
в мире 00:48
Трамп назвал главную проблему экономики США
в мире 00:27
Порошенко заплатил за автокефалию конфетами
общество 00:21
Проезд по канатной дороге в «Лужниках» подешевеет вдвое
Другие новости
экономика 01:07
Банки будут оценивать россиян по платежам за услуги ЖКХ
экономика 21:58
Цена на нефть Brent упала на более чем 5% за день
экономика 21:26
«Новый поток» недопоставил нефтепродуктов на рынок РФ
экономика 20:43
Трамп назвал ФРС единственной проблемой экономики США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top