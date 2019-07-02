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Нынешние цены на нефть соответствуют текущей ситуации на рынке. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Сегодняшний рынок, он соответствует текущей ситуации, — цитирует Новака РИА Новости .

Министр полагает, что будет хорошим результатом, если удастся сохранить нынешние цены на «чёрное золото».

На мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу продления сделки ОПЕК+, рынок этого ожидал, — добавил Новак.

Чиновник отказался прогнозировать, какими будут нефтяные цены во втором полугодии 2019 года, добавив, что рынок показал бы серьёзную волатильность, если бы решение не было принято.

Как писал News.ru, ранее Новак заявил, что страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи.