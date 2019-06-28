https://static.news.ru/photo/dc5947ba-9a60-11e9-9dde-fa163e074e61_1024.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит на следующей неделе с ОПЕК в Вене вопросы, связанные с продлением сделки по добыче нефти. Об этом он сообщил журналистам.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прояснил ситуацию с продлением Россией сделки по добыче нефти с ОПЕК.

По словам министра, намечается встреча с представителями картеля из Саудовской Аравии на следующей неделе, к этому подключится Минэнерго РФ.

Дальше будет уже задача министра энергетики Александра Новака, который на следующей неделе в Вене будет уже обсуждать вопрос продления сделки с саудовскими коллегами и представителями стран ОПЕК, — заявил Орешкин.

Министр напомнил, что сделка может быть продлена на срок до девяти месяцев, как об этом заявлял президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что в Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) Путин и лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не поднимали тему продления сделки ОПЕК+, писал News.ru.