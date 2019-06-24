https://static.news.ru/photo/9718080e-9668-11e9-8bbf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Доля углеводородов в структуре мирового энергетического баланса снизится к 2040 году. Об этом в ходе форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Сегодня нефть, газ, уголь составляют 87% в энергобалансе. К 2040 году, по моему мнению, эта доля может снизиться до 72–75%, уступая частично долю рынка в энергобалансе новым источникам — солнцу, ветру, — сказал министр.

В то же время он отметил, что с изменением структуры мирового энергобаланса спрос на углеводороды по-прежнему будет сохраняться на фоне общего роста потребления энергоресурсов.

С мнением российского коллеги согласился министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Он считает, что спрос на энергоресурсы будет возрастать и к 2029–2030 годам достигнет пикового значения, которое далее останется на стабильно высоком уровне. В то же время возобновляемые источники энергии станут играть всё большую роль.

Как ранее писал News.ru, мировой спрос на энергоресурсы будет увеличиваться на 1,5–2% в год до 2040 года. Об этом в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.