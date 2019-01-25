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Норвежская Eqinor приобрела треть «Севкомнефтегаза»

gazprom-neft.ru

экономика [ версия для печати ]

Доля «Роснефти» в компании «Севкомнефтегаз» сократилась со 100% до 66,67%. Такая информация следует из материалов компании.

В сообщении «Роснефти» говорится, что треть «Севкомнефтегаза» приобрела норвежская Equinor. В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц, пакет в 33,33% в компании стал принадлежать Equinor c 24 января.

Как ранее писал News.ru, на шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Согласно сообщению Equinor, разведочное бурение на проекте началось в октябре 2018 года и осуществлялось консорциумом нефтегазовых компаний в составе Equinor, Petoro, ExxonMobil и Total. По итогам работ были обнаружены новые запасы газа и конденсата. Их объём, согласно предварительной оценке, составляет от 6 до 25 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении.


#сделка #НОРВЕГИЯ #Роснефть
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