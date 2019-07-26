https://static.news.ru/photo/c57ff13c-af92-11e9-8b3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС подала проектная компания газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщается на сайте компании .

Поправки были приняты только для того, чтобы воспрепятствовать реализации проекта, считает компания и называет их «дискриминационными».

25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС общей юрисдикции. Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта «Северный поток — 2» условия, — говорится в сообщении.

В компании считают, что поправки к Газовой директиве наносят вред не только «Северному потоку — 2», но и подрывают способность внутреннего рынка ЕС к переходу на «низкоуглеродную» энергию.

Затягивание строительства трубопровода «Северный поток — 2» и отсутствие договорённости о транзите газа из РФ через Украину могут стать причиной существенного повышения цен на него в Европе, ранее писал News.ru.

Как сообщили источники Reuters , Россия будет настаивать на краткосрочном контракте по транзиту газа для Украины.

Таким образом российская сторона намерена выиграть время для завершения строительства «Северного потока — 2», сообщают собеседники агентства.

Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа и снизить потребность в заключении долгосрочного договора, — сказал источник.

При этом собеседники агентства поясняют, что Киев хотел бы заключить долгосрочный договор на десять лет, что невыгодно Москве, так как на завершение строительства трубопровода нужно около года.

24 июля «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии провести техконсультации по транзиту газа, писал News.ru.