https://static.news.ru/photo/8b5abfe8-99ce-11e9-ab3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила, что отзывает одну из трёх заявок на основной маршрут газопровода, который должен был проходить в территориальных водах Дании. Соответствующее письмо получило Датское энергетическое агентство.

Nord Stream 2 AG ждала решения от правительства Дании два года. Было принято решение отозвать заявку, так как инвесторам и сотрудникам компании нужна законодательная определённость и защита правомерных ожиданий.

Теперь оператор намерен сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится на официальном сайте компании.

Как писал News.ru, строительные работы по постройке газопровода «Северный поток — 2» идут в соответствии с графиком. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.