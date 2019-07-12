https://static.news.ru/photo/3ee3f8a8-a4b1-11e9-a93b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замедление темпов роста инфляции в июне не является позитивным фактором. Об этом News.ru рассказал главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

По его словам, последние макроэкономические данные за 2019 год демонстрируют затухающий рост объёмов розничных продаж с начала года, стремительное падение деловой активности в производственном секторе с января и чуть более скромное падение в секторе услуг с марта 2019 года.

Низкая инфляция в данном случае — это скорее косвенный показатель ухудшения общей экономической ситуации, а не опережающий индикатор улучшения, — считает эксперт.

По его словам, в июне потребительская инфляция составила 0,03–0,04%, что при округлении даёт нулевое значение. Однако это не значит, что в расчётной потребительской корзине, которая состоит примерно из 500 позиций, цены не росли, просто снижение цен на ряд товаров и услуг в июне смогло нивелировать рост цен остальной части корзины.

Быков отмечает, что с точки зрения большинства граждан или российского бизнеса, официальные данные по инфляции занижены. Об этом говорят и показатели инфляционных ожиданий, которые превышают 9%, и исторические сопоставления инфляции с другими экономическими показателями, например, с оттоком капитала, и здесь значение превышает 7–8%.

Низкая инфляция должна привести к незначительному снижению ставок в российской банковской системе, что подогреет интерес и повысит спрос на кредиты, отмечает эксперт. В то же время для промышленности и инновационных отраслей ставки всё равно останутся слишком высокими и скорее всего кредитные ресурсы направятся в сферы с высокой скоростью обращения денег, которые смогут «отбить» эти проценты. В этом сценарии Быков видит угрозу дальнейшего раздувания кредитного пузыря.

Так что гораздо лучше иметь более высокий уровень инфляции (конечно, в разумных пределах 4–8% в год) с высокими темпами роста экономики, которые бы естественно сопровождались и ростом реальных доходов граждан, и притоком капитала в страну, — считает он.

По оценке эксперта, при спокойном сценарии развития событий инфляция к концу года в России останется в районе 4,5–5,0%.

В то же время Быков отметил, что текущая модель российской экономики ориентирована на крупный бизнес, поэтому даже относительно высокие темпы роста ВВП на уровне 2–4% в год не будут означать автоматического улучшения уровня жизни граждан.

Как ранее писал News.ru, профицит федерального бюджета России достиг в январе–июне 2019 года 3,1% ВВП. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минфина.