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Нижний Новгород подкупил качеством жизни

Скульптура «Коробейник» в Нижнем Новгороде Алексей Куденко/РИА Новости

Скульптура «Коробейник» в Нижнем Новгороде

экономика [ версия для печати ]
В рейтинге сайта Numbeo город опередил Нью-Йорк

Нижний Новгород признан наиболее комфортным российским городом для жизни. По данным зарегистрированного в Сербии исследовательского сервиса Numbeo, он занял 109-е место из 226, опередив, среди прочих, Торонто, Нью-Йорк, Брюссель, Лос-Анджелес, Мадрид, Рим, Дублин, Варшаву, Будапешт, Лиссабон. У опрошенных News.ru экспертов и интернет-пользователей это вызвало некоторое недоумение.

В список попали ещё четыре города РФ: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199), Новосибирск (206), а также пять представителей СНГ — Минск (130), Ереван (167), Тбилиси (172), Баку (197), Алма-Ата (208). Топ-5 рейтинга сформировали Канберра (1), Эйндховен (2), американский Роли (3), Аделаида (4) и Цюрих (5). Последние места — с 222-го по 226-е — заняли Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.

Основные критерии

При составлении рейтинга учитывались покупательная способность населения, безопасность, уровень здравоохранения, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов граждан, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

Сайт Numbeo основан в 2009 году дата-сайентистом из Google (англ. data science — наука о данных). Туристы, на которых он ориентирован, могут с его помощью узнать массу полезной информации: цены в ресторанах и на рынке, стоимость номера в отеле и проезда в транспорте, уровень преступности в зависимости от характера правонарушений. Ресурс оказался востребованным, у него высокая популярность.

Спорная методология

Впрочем, со временем в работе Numbeo выявились особенности, дающие изрядный повод для скептицизма. Они связаны с самой методологией сбора данных, которая базируется исключительно на отзывах пользователей со всего мира, что не гарантирует объективности. Каждый человек может присоединиться к сообществу Numbeo.com и поставлять данные по той или иной тематике, представленной на сайте. На данный момент участников около 130 тыс. в более чем 4 тыс. городов. И, судя по успехам Нижнего Новгорода, эффективной системы верификации у создателей ресурса до сих пор нет.

В ноябре 2018 года, опять же, по данным Numbeo, столица Приволжья вошла в пятерку самых экологически чистых городов Европы (16,29 из 100 по шкале загрязнённости) вместе с Хельсинки, Рейкъявиком, Цюрихом и Стокгольмом. При том, что проблем в сфере экологии предостаточно. Как поясняет известный в Нижнем Новгороде предприниматель и общественный деятель Игорь Преображенский, «взлёт Нижнего в европейских глазах связан с эффектом, который произвёл город на иностранцев во время футбольного Чемпионата мира».

«Многие гости города летом были просто ошарашены ландшафтной красотой на слиянии больших рек. И думаю, что именно эта „картинка“ сыграла решающую роль в шквале европейских оценок Нижнему именно за „экологичность“», — написал Преображенский на своей странице в Facebook.

У пользователей Twitter нынешний рейтинг Numbeo вызвал шквал язвительных комментариев.

«То-то я последнее время чувствую, что наш Нижний мне стал Канаду напоминать. Канать отсюда надо», — пишет, например, mookhitch.

«Пойду местным алкашам расскажу, а то приуныли чёт. Ноги бы только по дороге не переломать», — хохмит shtorkin.

Это не профессионалы

По словам директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской, когда она сообщила своей знакомой из Нижнего Новгорода, что город обогнал по комфортности жизни не только Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москву, но и Торонто с Нью-Йорком, та очень удивилась.

«Лично для меня как для профессионала эта новость означает, что в Сербии появилась компания, которая использует новейшее программное обеспечение. Но они не профессионалы в области городского и странового и регионального развития. Если они объединят усилия с профессионалами, то Numbeo вполне может стать хорошей исследовательской компанией», — рассуждает Ирбитская в беседе с News.ru.

По её словам, сегодня внимания заслуживают рейтинги, которые составляются по итогам больших аналитических работ. Их готовят мультидисциплинарные команды профессионалов в области культурологии, социологии, медицины, инженерного обеспечения и т.п. Есть также смысл использовать данные аналитических исследований ОЭСР и ООН.


#россия #НижнийНовгород #рейтинги #инфографика #качествожизни #Numbeo #городамира
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