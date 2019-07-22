https://static.news.ru/photo/04b524ee-aca5-11e9-a0b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти обязаны разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора АО «Антипинский НПЗ» Геннадия Лисовиченко. Письмо с соответствующей информацией отправил Независимый топливный союз (НТС) в адрес президента РФ Владимира Путина.

Президент НТС Павел Баженов выразил готовность лично поручиться за Мазурова и Лисовиченко. Он отметил, что Антипинский НПЗ стал настоящим символом поступательного экономического развития страны, а его банкротство является знаковым событием для топливной отрасли, передаёт « Прайм »

Как писал News.ru, владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, ранее возглавлявшему Антипинский НПЗ, предъявлено обвинение, сообщил представитель компании. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк считает бизнесмена ответственным за хищение свыше 1,8 млрд рублей, выданных на строительство предприятия.