Госдума предложила ввести невозвратные билеты в плацкарты

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Россияне в перспективе смогут приобрести невозвратные билеты в плацкартные и общие вагоны. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и Общероссийское объединение пассажиров.

Сейчас специальный тариф распространяется на вагоны купе и с местами для сидения, поскольку стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны субсидируется из бюджета и регулируется государством. Авторы инициативы полагают, что это ставит пассажиров в неравные условия. Предложение расширить категории для невозвратных билетов уже направлено в Минтранс. В свою очередь, замгендиректора Федеральной пассажирской компании Олег Никитин заявил, что это расширение будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги, пишут «Известия».

Как сообщал News.ru, с 20 января в России стартовала продажа невозвратных билетов. Пока что речь идёт о двух пилотных маршрутах. Это поезд Москва — Воронеж сидячий и купейные вагоны поезда Москва— Ижевск. Билеты туда будут стоить дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки.