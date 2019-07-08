https://static.news.ru/photo/3a10ee02-a129-11e9-9dcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер объяснил, почему Германия нуждается в «Северном потоке — 2». По его словам, потребность страны в газе в ближайшие годы значительно возрастёт, а российский газопровод обеспечит новый маршрут поставки топлива.

При этом министр уверяет, что запуск «Северного потока — 2» не поставит Берлин в зависимость от Москвы, лишь принесёт экономическую выгоду. Об этом Альтмайер заявил в интервью изданию Bild .

Дополнительную потребность в газе министр объяснил предстоящим отказом Германии от угля — на переходный период Берлин будет вынужден перейти на газотурбинные электростанции. Эту же причину он назвал, говоря о возведении терминалов для приема американского сланцевого газа.

Ранее News.ru сообщал, что «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе, с которым она может столкнуться уже ближайшей зимой. Такое мнение высказал французский экономист Себастьян Кошар. По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества. Из-за слишком высокой стоимости их нет у американского сжиженного газа, которым Европа попытается решить проблему в случае кризиса.