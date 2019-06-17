https://static.news.ru/photo/b4883d38-90d1-11e9-9a5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

США не имеют права шантажировать Германию в связи со строительством «Северного потока — 2». Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд.

Парламентарий подчеркнул, что Германия «должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность».

Это рынок, это экономика. Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии, — цитирует Шлунда РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня. В планах — посещение Москвы и Калуги. Участники делегации обсудят с российскими коллегами двухсторонние отношения между странами и международные темы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран.