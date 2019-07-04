https://static.news.ru/photo/974cb7a4-9e5e-11e9-9e09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Объём чистых прямых инвестиций компаний из Германии в Россию за год увеличился на треть, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате.

За первый квартал 2019 года этот показатель составил €1,76 млрд, передаёт Deutsche Welle .

В прошлом году немецкие организации всего вложили в РФ €3,2 млрд. Эта цифра стала рекордом за последние 10 лет.

По словам председателя правления палаты Маттиаса Шеппа, руководители немецких предприятий не прекращают верить в российский рынок несмотря на плохую конъюнктуру.

Как ранее писал News.ru, рост российской экономики не превысит 1% по итогам года. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.