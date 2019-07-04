Объём чистых прямых инвестиций компаний из Германии в Россию за год увеличился на треть, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате.
За первый квартал 2019 года этот показатель составил €1,76 млрд, передаёт
В прошлом году немецкие организации всего вложили в РФ €3,2 млрд. Эта цифра стала рекордом за последние 10 лет.
По словам председателя правления палаты Маттиаса Шеппа, руководители немецких предприятий не прекращают верить в российский рынок несмотря на плохую конъюнктуру.
Как ранее писал News.ru, рост российской экономики не превысит 1% по итогам года. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.