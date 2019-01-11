Нефтяные котировки незначительно снижаются

https://news.ru/storage/news/75dfa740b74c197afb4e4a4ea5bbd556/429d3cbc-3132-45ef-826b-7bf4cbb2dbd3_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 11 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:06 мск снизилась на $0,13, до $61,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть также уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,58 (-$0,01).

По итогам торгов 10 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $0,24, до $61,68 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,23, до $52,59.

Корректировка нефтяных цен происходит на фоне опасений инвесторов относительно мировой экономики. Так, эксперты Всемирного банка понизили прогноз роста мировой экономики с 3 до 2,9%, а в следующие два года эксперты предполагают падение до 2,8% в год, писал News.ru.