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Цены на нефть корректируются вниз после скачка в среду

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 27 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск уменьшилась на $0,66, до $54,63 за баррель. В Нью-Йорке нефть также снижается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,05 (-$0,56).

По итогам торгов 26 декабря цены на нефть существенно выросли. В Лондоне стоимость Brent подскочила на $4, до $54,47 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $3,69, до $46,22.

Аналитики рассчитывают на рост нефтяных котировок в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за замедления роста мировой экономики не оправдаются.

В то же время на этой неделе данные Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США в связи с празднованием католического Рождества появятся лишь в пятницу, вечером того же дня будут опубликованы и данные американского Минэнерго.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, отмечает, что мощный отскок нефтяных котировок многие объясняют тем, что на самом деле негативная реакция энергоносителей была чрезмерной и слишком эмоциональной, да и неоправданной с точки зрения фундаментальных реалий рынка нефти. Безусловно, основное давление пришло со стороны бегства от рисков и рекордной просадки американских площадок. Но и о наличии устойчивого фундамента внутри самого рынка черного золота сейчас вряд ли можно говорить, несмотря на то, что страны ОПЕК+ предпринимают шаги для возвращения спроса и предложения в состояние равновесия.

В дальнейшем настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках. В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и внутренней поддержки, полагает эксперт.


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