Нефтяные цены упали до уровня сентября 2017-го

https://news.ru/storage/news/3495a4b958e2dbe31a05230b8f65fd33/a76cafd5-897a-4ae7-b9d3-6ef63d1e4772_850.jpg Yu Fangping/Global Look Press

Цена на нефть марки WTI упала на 7,13%. Февральские фьючерсы на неё оцениваются на бирже в $46,63 за баррель.

Котировки североморской Brent также рухнули в цене на 7%. По состоянию на 22:29 по Москве, её котировки опустились ниже отметки в $57 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз эти показатели находились на этом уровне 1 сентября 2017 года, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что по состоянию на 19 часов по Москве 18 декабря стоимость нефти на мировых биржах обновила годовой минимум. Цена на чёрное золото марки WTI упала на 5,5%, а баррель Brent подешевел более чем на 4%.