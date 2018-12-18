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Нефтяные цены обновили годовой минимум

Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти на мировых биржах обновила годовой минимум. Цена на полезное ископаемое марки WTI упала на 5,5%, а баррель Brent подешевел более чем на 4%.

После 19 часов 18 декабря котировки марки Brent опустились ниже $57 — в последний раз так дёшево она оценивалась 20 октября 2017 года, пишет РБК. Ещё сильнее упала цена на сорт WTI — его стоимость достигла $47,28. Такой показатель в последний раз был зафиксирован на биржах 11 сентября 2017 года.

Ранее News.ru сообщал, что цены на чёрное золото продолжили стремительное падение. Стоимость ресурса марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $58 за баррель. Топливо дешевеет несмотря на то, что совсем недавно группа ОПЕК+ приняла решение уменьшить добычу с целью избежать переполнения рынка.


#нефть #биржи
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