Нефтяные цены обновили годовой минимум

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Стоимость нефти на мировых биржах обновила годовой минимум. Цена на полезное ископаемое марки WTI упала на 5,5%, а баррель Brent подешевел более чем на 4%.

После 19 часов 18 декабря котировки марки Brent опустились ниже $57 — в последний раз так дёшево она оценивалась 20 октября 2017 года, пишет РБК. Ещё сильнее упала цена на сорт WTI — его стоимость достигла $47,28. Такой показатель в последний раз был зафиксирован на биржах 11 сентября 2017 года.

Ранее News.ru сообщал, что цены на чёрное золото продолжили стремительное падение. Стоимость ресурса марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $58 за баррель. Топливо дешевеет несмотря на то, что совсем недавно группа ОПЕК+ приняла решение уменьшить добычу с целью избежать переполнения рынка.