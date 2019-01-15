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Нефтяников могут обложить новым налогом

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Российских нефтяников могут обложить новым налогом. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития РФ.

Ведомство разработало проект закона, согласно которому нефтедобывающим компаниям придётся платить налог на недвижимость с каждой скважины, сообщил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет». По словам Трунина, ведомство считает целесообразным законодательно закрепить тот факт, что все добывающие нефтяные скважины являются объектами недвижимого имущества.

«В соответствии с Налоговым кодексом они должны быть включены в налоговую базу», — подчёркивает замминистра.

По его словам, в ходе обсуждения законодательной инициативы об отмене налога на движимое имущество в Совете Федерации, ряд сенаторов указывал на то, что добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и с них не будет уплачиваться налог. В то же время нефтяную скважину нельзя перенести без значительного ущерба для неё, что не соответствует определению движимого имущества, считает Трунин.

«В настоящее время министерство экономического развития РФ подготовило целый пакет поправок в гражданское законодательство, которым уточняется определение недвижимости и осуществления учета прав на недвижимое имущество», — сказал он.

Как отмечает замглавы Минфина, в законодательстве есть нерешённые вопросы, касающиеся объектов движимого и недвижимого имущества. В настоящее время идёт работа по решению этих проблем.

Несколько нефтяных компаний в 2018 году не смогли арендовать скважины у Росимущества. Ранее ведомство предоставляло их в аренду на срок до года с последующим перезаключением договора, писал ранее News.ru.


#МИНФИН #добыча #налог #скважины
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