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Нефть WTI торгуется ниже $45 за баррель

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе торгов 24 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 17:11 мск снизилась на $0,3, до $53,8 за баррель. В Нью-Йорке нефть также падает в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $44,98 (-$0,61).

Стоимость WTI в ходе торгов обновляла минимальные значения с середины июля 2017 года, по состоянию на 16:00 мск за баррель WTI предлагали $44,86, североморская Brent торговалась в это время по $53,58 за «бочку».

Нефтяные котировки продолжают снижаться, вопреки информации о том, что страны ОПЕК, несмотря на достигнутые договорённости, могут сильнее сократить добычу нефти либо продлить срок действия сделки. Ранее об этом заявлял глава  международной организации Сухейль аль-Мазруи, писал News.ru.


#нефть #цена #биржа #торги #ПАДЕНИЕ
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