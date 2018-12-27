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Нефть вновь теряет более 3% в ходе торгов

Биржа Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику. В ходе торгов 27 декабря нефтяные котировки снижаются более чем на 3%.

Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 12:35 мск уменьшилась на $2,1, до $53,19 за баррель. В Нью-Йорке нефть также снижается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $45,05 (-$1,56).

По итогам торгов 26 декабря цены на нефть существенно выросли. В Лондоне стоимость Brent подскочила на $4, до $54,47 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $3,69, до $46,22.

Ранее главы ведущих нефтекомпаний РФ дали прогноз по ценам на нефть на будущий год, писал News.ru. О своих ожиданиях рассказали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин.


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