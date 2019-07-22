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Мировые цены на нефть уверенно растут утром 22 июля на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,2% — до 63,22 доллара за баррель, в 10.30 — до 63,79, а в 10.48 — до 63,93 долларов за баррель.

Как писал News.ru, чрезвычайный комитет британского правительства COBRA призвал государственные суда «держаться подальше» от Ормузского пролива, где Иран задержал два танкера, принадлежащих Соединённому Королевству. Экипажам рекомендуется в течение «некоторого времени» не приближаться к региону. По словам главы МИД страны Джереми Ханта, ответ Лондона Тегерану будет «продуманным и жёстким». Если проблема не будет решена, то это приведёт к «серьёзным последствиям».