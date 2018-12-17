Транспортировку нефти ждёт единый тариф

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Мера может привести к подорожанию доставки

Правительство разрабатывает «эталонный» тариф на перекачку нефти по аналогии с тарифом на транспортировку газа. Предполагается, что он заменит действующие 97 тарифов «Транснефти». Эту задачу вице-премьер Дмитрий Козак адресовал ФАС, Минэнерго, Минэкономики и «Транснефти».

Изначальное предложение исходило от Минэкономики: в плане ведомства по ускорению инвестиций в основной капитал, разработанном по поручению президента РФ, есть пункт о необходимости внедрения долгосрочных эталонных тарифов в энергетической сфере. Речь идёт о едином расчёте на основе фактических операционных затрат, к которым может прибавиться инвестиционная составляющая, пишет «Коммерсант».

Позиция ФАС

Судя по всему, у этой истории есть свои подводные камни. Во многом они связаны с позицией Федеральной антимонопольной службы: по данным «Коммерсанта», ФАС предлагает вводить эталонный тариф для «Транснефти» только после того, как это будет сделано для «Газпрома». В свою очередь, независимые производители газа настаивают на индексации тарифа на перекачку газа (не менялся с 2015 года), считая его завышенным, а методику расчёта — непрозрачной.

ФАС предполагает, что в 2021–2025 годах тарифы «Транснефти» по перекачке нефти будут индексироваться в диапазоне 90−100% прогнозной инфляции. При этом предстоит определиться с базой тарифа, от которого будет происходить индексация с 2021 года. А для этого, в частности, должны быть оптимизированы текущие расходы. Однако у «Транснефти» свой взгляд на вещи, коренным образом отличающийся от позиции регулирующего ведомства.

«Это бесполезно обсуждать, потому что все разговоры с ФАС заканчиваются одной известной фразой: "инфляция минус". И ФАС совершенно всё равно, как у нас растут тарифы, на что они растут, как мы будем жить. Они выучили этот стишок "инфляция минус"», — заявил в двадцатых числах октября глава «Транснефти» Николай Токарев.

Споры между компанией и Федеральной антимонопольной службой вокруг тарифов на транспортировку нефти привели к тому, что в июне 2018 года «Транснефть» попросила правительство передать полномочия по тарифному регулированию от ФАС к Минэкономразвития.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Фактор перекрёстного субсидирования

Существует ещё одна проблема, о которой говорят участники рынка. Поскольку в системе маршрутов «Транснефти» распространено перекрёстное субсидирование, в том случае, если тариф будет выравнен, всем компаниям придётся пересчитывать свои затраты, а некоторые понесут немалые убытки.

«В принципе, этот вопрос давно обсуждается, и есть вероятность, что эталонный тариф на прокачку для „Транснефти“ всё-таки установят. Однако вряд ли сейчас можно назвать сроки, когда это произойдёт. Полагаю, что нескоро», — заметила в комментарии для News.ru заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

В том, что единый тариф позволит ликвидировать перекрестное субсидирование одних направлений перекачки нефти другими, эксперт видит больше плюсов, нежели минусов. С другой стороны, по мнению Мильчаковой, на ряде направлений транспортировка нефтепродуктов подорожает. Это чревато тем, что производители начнут отгружать в систему «Транснефти» меньше нефти и будут использовать другие способы поставки — по железной дороге, морским путем и так далее.