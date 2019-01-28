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Нефть дешевеет на данных о числе буровых установок в США

rates Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 28 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:56 мск снизилась на $0,62, до $60,97 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $53,09 (-$0,6).

По итогам торгов 25 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent подорожала на $0,55, до $61,64 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дороже на $0,56, до $53,69.

Нефтяные котировки снижаются на данных о росте буровых вышек в США, в связи с этим игроки рынка испытывают опасения по поводу переизбытка предложения сырья. Эта информация, а также признаки замедления темпов роста экономики оказывают на котировки негативное давление.


#нефть #цена #торги #биржи
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